La maestra Maria Rita Dordoni va in pensione | L’abbraccio della scuola di Sterpete

L’anno scolastico si è appena concluso, a fine mese chiuderanno i battenti anche le scuole materne. E’ periodo di esami, pagelle e recite di fine anno. Ma c’è una novità alla scuola dell’infanzia di Sterpete a Foligno.

“Vogliamo riportare il sentito ringraziamento di tutti i genitori della sezione B della scuola dell’infanzia di Sterpete alla maestra Maria Rita Dordoni che dopo 41 anni di onorato servizio, tutti prestati nella stessa scuola, andrà a fine mese in pensione. Una maestra che lascia il segno, ha iniziato nel 1977 e attraverso varie riforme della scuola, un aumento della burocrazia e la sua straordinaria capacità di adattamento, conclude fra pochissimi giorni la sua splendida carriera.

Una maestra amatissima da tutti che ha insegnato con molta dedizione ai bambini e a molti dei loro genitori , perché questi 41 anni sono stati prestati tutti nella stessa scuola, circoscrizione Foligno 3, plesso di Sterpete.

Una vera e propria istituzione, una maestra materna a cui sono stati affidati con estrema fiducia bambini piccoli e all’inizio spaesati, come una mamma chioccia li ha presi sotto la sua ala protettrice e li ha cresciuti comprendendo i temperamenti di ciascuno di loro per renderli accolti, compresi e fieri di ogni risultato raggiunto; ha saputo dare gli strumenti giusti per farli divertire insieme e per affrontare gli anni successivi con gioia e serenità.

I più grandi andranno alla scuola primaria con il ricordo di tre bellissimi anni vissuti con lei, i più piccoli ignari si renderanno conto a settembre che lei non ci sarà più. A tutti rimarrà il regalino che ha voluto fare, per loro è una cosa preziosa perché gliela regalata la maestra Rita.

Un anno scolastico che ha visto, con la collega Patrizia Menghini, realizzato un ambizioso progetto di lettura e l’inaugurazione della biblioteca con i libri donati dai bambini nell’ambito del progetto Noi Topini di Biblioteca, volto ad accendere l’interesse all’ascolto e alla lettura fin dall’infanzia.

Le famiglie desiderano ringraziare per l’entusiasmo e la dedizione anche la maestra Patrizia Menghini, la preziosa Graziella, la dirigente Simona Lazzari, e soprattutto grazie di cuore alla maestra Rita per la passione, la pazienza, i mille consigli, la disponibilità, per tutte le cose insegnate, con l’augurio di godersi al meglio la meritatissima pensione”.

