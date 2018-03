La Giostra della Quintana sostiene Telethon

La Giostra della Quintana e Telethon ancora insieme. Proprio in questi giorni, infatti, la Fondazione Telethon ha concesso il proprio logo per le specifiche iniziative di raccolta fondi promosse dall’Ente Giostra durante la 72° edizione della grande Festa di Foligno.

Dopo il successo dell’iniziativa del 1 dicembre 2017 a Palazzo Candiotti, il Presidente dell’Ente, Domenico Metelli ha chiesto di partecipare attivamente alle finalità di promozione della ricerca scientifica sulle malattie genetiche finanziata dalla Fondazione Telethon.

L’attività di raccolta fondi sarà effettuata, da giugno a settembre, in occasione dell’inaugurazione del Quintana Point di Corso Cavour, in tutte le 10 taverne durante il periodo della manifestazione e nel giorno della Fiera dei Soprastanti. Infine, presso la biglietteria del Quintana Point, saranno raccolte le donazioni spontanee di tutti coloro che acquisteranno i biglietti per assistere sia alla Giostra della Sfida di giugno che a quella della Rivincita di settembre. Inoltre il logo della Fondazione Telethon caratterizzerà tuta la comunicazione della Giostra della Quintana.

“Siamo orgogliosi di questa importante partnership – ha spiegato il Presidente dell’Ente, Domenico Metelli – perché la Quintana è da sempre impegnata sul fronte della solidarietà. La nostra manifestazione, aderendo ad un progetto così prestigioso non fa altro che rafforzare i valori che la ispirano”.

