La fiaccola benedettina in Germania, rende omaggio ai caduti italiani

Prosegue cammino della Fiaccola in Germania. Oggi al cimitero italiano, lunedì sarà accolta dal Presidente del Parlamento Tedesco Schauble

Prosegue il cammino della Fiaccola benedettina in Germania. Sabato 10 marzo la delegazione ha visitato il cimitero militare italiano di Zehlendorf a Berlino che accoglie le spoglie di 1166 caduti italiani della 2a Guerra Mondiale.

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, di Subiaco, Francesco Pelliccia e di Cassino, Carlo Maria D’Alessandro, hanno deposto una corona al monumento ai caduti. “Un breve quanto intenso momento che abbiamo vissuto in profondo raccoglimento: quanto è importante ancora oggi il messaggio che con la fiaccola portiamo in Europa”. Ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Si riscalda il cuore quando si può chiamare Patria la nostra Italia. Entrando in luoghi come questi si sente ancor di più il valore e simbolo che degli uomini hanno tentato di difendere con la loro vita. Oggi ancor di più – prosegue Alemanno – questi valori vanno difesi ed allargati a tutta Europa che deve essere riconosciuta anch’essa come un’unica patria: siamo cittadini Italiani ed Europei”.

Domenica 1 1marzo presso la Cattedrale di Berlino, Sant’ Edvige, si svolgerà il solenne Pontificale in onore del S. Padre Francesco presiedeuto dal Nunzio Apostolico, S.E. Mons. Nikola Eterovic e da S.E. Mons. Heiner Koch, Arcivescovo di Berlino. Nel pomeriggio alle ore 17, il Coro San Benedetto città di Norcia, e il Coro di Subiaco terranno un concerto nella chiesa di Santa Maria ai piedi della croce. Nella stessa occasione saranno accolte le delegazioni delle città tedesche gemellate con le città di Norcia, Subiaco e Cassino ed Abati provenienti dai più importanti monasteri tedeschi. Ad essi sarà consegnato il fuoco di Benedetto, attingendo direttamente dalla fiamma accesa a Norcia il 24 febbraio scorso per poter celebrare le festività benedettine del 20-21 marzo prossimo con la stessa ‘luce’. Lunedì 12, prima del rientro in Italia, la fiaccola sarà accolta al Palazzo del Reichstag, dal Presidente del Parlamente Tedesco, Wolfgang Schäuble.

