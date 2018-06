La Corea visita Orvieto in vista di Cittaslow International

Lunedì prossimo, 25 giugno alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune l’Amministrazione Comunale riceverà la Delegazione di Sindaci di Cittaslow Coreane guidata dal Vicepresidente di Cittaslow Internazional, Prof. Bon Sohn, per avviare un contatto con la realtà economica e sociale di Orvieto, in previsione di future collaborazioni e progetti comuni, non solo tra soggetti istituzionali ma anche tra aziende e servizi.

Fra un anno, il 22 Giugno 2019, inoltre, si svolgerà proprio ad Orvieto che ospita al Palazzo dei Sette la sede Internazionale dell’Associazione, avrà luogo l’Assemblea di Cittaslow International a cui parteciperanno circa 300 delegati, in gran parte Sindaci delle Cittaslow italiane e straniere provenienti da 30 paesi esteri, da quelli Europei alla Corea del Sud, dalla California alla Turchia.

“L’evento che metterà la nostra città ancora più al centro dell’attenzione mondiale e che costituisce per il nostro territorio un’occasione molto importante per l’immagine e il marketing nazionale ed internazionale, è motivo di grande orgoglio – afferma il Sindaco, Giuseppe Germani – per questo, auspico che l’incontro di Lunedì prossimo, 25 giugno, sia l’inizio di un dialogo con gli amici coreani volto ad approfondire ogni possibile sinergia con un paese in grande sviluppo che esporta tecnologia ma che richiede know how, arte e cultura, artigianato e prodotti enogastronomia, turismo di qualità”.