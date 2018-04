La Compagnia “La Maschera” premiata a Bolsena

La compagnia teatrale La Maschera di Spoleto è stata premiata, sabato 7 aprile 2018 a Bolsena, nell’ambito del premio Luigi Pirandello, per la commedia “Tocca ringrazià ziu” per la migliore Scenografia e miglior Costumi. Ha ritirato il premio Fausto Di Cicco Pucci; è stata inoltre premiata come miglior caratterista Maria Antonia De Santis.

Hanno partecipato a questa commedia Fausto Di Cicco Pucci, Katia Bonifazi, Antonietta De Santis, Simone Macrì, Beatrice Cozzari, Gabriele Pompilio, Giovanni Pompilio, GianLuca De Angelis, Rosella Loreti ed Emanuela Rosati

