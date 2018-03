L’8 aprile al via la seconda edizione del “Duathlon Città di Foligno”

Saranno più di cento gli atleti che si sfideranno domenica 8 aprile nella seconda edizione del “Duathlon Città di Foligno” con partenza ed arrivo al Parco Hoffmann a Foligno.

Nella prima frazione di corsa si correrà lungo un percorso tra Prato Smeraldo e Sportella Marini che sarà compiuto due volte per complessivi 5 chilometri. La seconda frazione – il percorso ciclistico – è molto veloce, interamente in pianura e va dal Parco Hoffmann fino a Capitan Loreto, a Spello, e ritorno per 20 chilometri.

Infine una nuova frazione a piedi del circuito iniziale per 2,5 chilometri e mezzo. L’iniziativa è stata presentata stamani da Tomas Ambrogioni e Andrea Vitali, presidente e vicepresidente dell’Asd Foligno Triathlon Winner, e dal consigliere incaricato per lo sport, Enrico Tortolini.

Stampa