All’Itt “Allievi Sangallo” un defibrillatore grazie a Confartigianato

Proteggere gli studenti: questo l’obiettivo di Confartigianato imprese Terni, che, in collaborazione con il gruppo di Terni dell’Ancos (associazione nazionale comunità sociali e sportive) ha donato ieri un defibrillatore semiautomatico all’istituto tecnico tecnologico “Allievi – Sangallo”.

I vertici Confartigianato Terni, il Presidente Mauro Franceschini, il Direttore Michele Medori, i Funzionari Riccardo Picchioni e Gianmarco Scopertini e il Dirigente con delega alle scuole Luciano Vittori insieme al Dirigente scolastico Cinzia Fabrizi hanno incontrato gli studenti delle classi terze dell’Istituto, inserendo questa iniziativa nella tradizionale politica di vicinanza e sostegno dell’Associazione alle attività scolastiche del territorio, testimoniata anche dal successo del progetto “Scuola e Lavoro: una scelta consapevole”. Quindi la consegna del defibrillatore.

Il defibrillatore è stato installato all’interno dell’infermeria della struttura scolastica e grazie all’impregno del Dirigente Cinzia Fabrizi si è già organizzato un corso di primo soccorso per alcuni dipendenti scolastici, dando importanza alla salute come aspetto primario della vita e la cui salvaguardia è peculiarità di una società avanzata.

Confartigianato Terni ritiene particolarmente importante che il territorio si doti in maniera capillare di apparecchiature salvavita come il defibrillatore in grado di essere pronto all’uso in situazioni di emergenza soprattutto, come in questo caso, in ambienti ad alta frequentazione di giovani.

Stampa