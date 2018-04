Itis-Ipsia Spoleto, inaugurazione nuove dotazioni Laboratorio Meccanica

Sabato 14 aprile 2018, alle ore 10:00, verranno presentate alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto le nuove dotazioni del laboratorio di Meccanica per la sede ITIS-IPSIA dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale di Spoleto, messe a disposizione grazie al generoso contributo della stessa Fondazione Carispo, che ha consentito la totale funzionalità della struttura, attraverso l’aggiornamento, la messa a norma e l’integrazione della dotazione di attrezzature tecnologiche.

Tale intervento garantirà la fruizione completa non solo alle classi dell’istituto appartenenti agli indirizzi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica (istituto professionale) e di Meccanica e Meccatronica (istituto tecnologico), in costante crescita numerica (dalle otto classi dell’a.s. 2014/2015 si è passati in quest’anno anno scolastico a dieci), ma anche agli alunni delle scuole medie ed elementari cittadine impegnati nei progetti di “continuità verticale” o comunque desiderosi, insieme ai loro insegnanti, di effettuare interessanti e innovative esperienze laboratoriali presso il nostro istituto.

Il materiale tecnico acquistato od aggiornato grazie al contributo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto comprende anche un tornio a controllo numerico per ambienti di insegnamento che riproduce perfettamente le funzionalità dei torni industriali più moderni,consentendo la completa programmazione delle operazioni richieste nei reali processi produttivi e la realizzazione di prototipi in materiale plastico od in teflon.

Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per la grande opportunità che è stata fornita all’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto di potenziare uno dei maggiori e più importanti laboratori di meccanica presenti nel territorio regionale.

Nel corso della presentazione pubblica dell’evento il prof. Giampaolo Milei, in collaborazione col personale tecnico e con gli alunni, realizzerà una serie di dimostrazioni laboratoriali dell’utilizzo del tornio didattico a controllo numerico con lettura digitale da parte degli alunni dell’istituto.

