Investito a Trevi, domani l’autopsia | Conducente del furgone negativo all’alcoltest

Si terrà mercoledì l’autopsia sulla salma del 46enne investito all’alba di domenica lungo la vecchia Flaminia nella zona di Borgo Trevi. Originario di Roma, l’uomo viveva a Trevi e lavorava come cuoco in un ristorante della zona. Intorno alle 4 della notte di domenica stava probabilmente rincasando dopo il lavoro quando è stato travolto da un furgone guidato da un giovane residente in Valnerina.

Il ragazzo, alla guida di un mezzo di proprietà di una pasticceria, avrebbe sbandato improvvisamente finendo per travolgere il cuoco, che camminava sul ciglio della strada. Il ventenne è ora indagato per omicidio stradale nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Spoleto. Gli accertamenti con l’alcoltest hanno dato esito negativo. Elementi utili all’indagine arriveranno nella giornata di domani con l’esame autoptico disposto dal pm e gli accertamenti tecnici irripetibili in programma sul mezzo.

