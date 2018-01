Interruzione erogazione acqua a Spello

Per eseguire una riparazione urgente alla condotta di adduzione per il Comune di Spello è necessario interrompere il flusso dell’acqua.

L’interruzione è prevista per venerdì 19/01/18 dalle ore 11.00 alle ore 18.00,

e interesserà le zone servite dal serbatoio di S. Caterina e in particolare tutta la zona di :

Via Spineto, Via Banche, Via Quattro Venti, Via Valcelli, Via Rapecchiano e zone limitrofe.

Si potranno registrare anche interruzioni o cali di pressione nelle parti più alte del centro abitato di Spello.

Per avere informazioni di dettaglio cliccare sul link di ogni avviso o rivolgersi al numero verde di pronto intervento idrico 800 663036, attivo 24 ore su 24.

Stampa