International Dance Competition Città di Spoleto, le stelle del Gala 2018

Il ricordo di Fabrizio Cardarelli, cui la 27 esima edizione dell’International Dance Competition City of Spoleto è stata intitolata, ha aperto la serata di Gala che, come ogni anno si tiene al termine di una intensa settimana di selezioni tra sezione classica, moderna e composizione coreografica.

Protagonista il palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per una serata magica all’insegna del talento e dell’amore per la danza, sempre professato dal Presidente onorario della kermesse, il Maestro Alberto Testa, e dai Direttori Generale, Paolo Boncompagni, e Artistico, Irina Kashkova.

Il Concorso di Spoleto, unico italiano a far parte della International Federation of Ballet Competition, si conferma tra i grandi, unici ed inimitabili appuntamenti per la città umbra che ancora una volta si è popolata per una settimana di talenti provenienti da tutto il mondo per essere giudicati dai Direttori Artistici dei più importanti Teatri e Accademie del mondo oltre che da critici di danza e giornalisti:

Paola Jorio (Direttore Artistico Scuola del Balletto di Roma), Eric Vu-An (Direttore Artistico Nice Maditerraneean Ballet), Konstantin Uralsky (Direttore Artistico Astrakan State Theatre), Kathryn Bradney (Direttore Artistico Prix de Lausanne), Mauro Astolfi (Direttore Artistico Spell Bound Contemporary Ballet), Aysem Sunal (Direttore Artistico Istanbul State Ballet), Steffi Sherzer (Direttore Artistico Zurich Dance Academy), Afshin Varjavandi (Direttore Artistico In Progress Collective e Dejadonnè) e Sara Zuccari (Direttore ilgiornaledelladanza.com, magazine Velvet e critico per l’Espresso), Alessandro Pontremoli (critico e storico di danza) e Antonella Manni (giornalista del Messaggero).

Una manifestazione di pregio che è il risultato ottenuto anche grazie a chi ha sempre creduto in questo evento e continua a sostenerlo. Primi fra tutti la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e il Comune di Spoleto, ma anche il MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca, la Fondazione Antonini, ed alle varie Associazioni presenti sul territorio ed ad importanti partner privati: Banca Popolare di Spoleto, Monini, Urbani Tartufi, Acqua Spoleto, Castello delle Regine, Badiali Cashemere, Rotary e Lions.

Caloroso il tifo in sala e grande soddisfazione in città per la piccola Margherita Bravetti, spoletina, vincitrice della categoria Allievi nella sezione Moderna con la coreografia dell’insegnante Sara Libori. Da segnalare i Gran Prix, assegnati quest’anno a Matteo Andrioli e Sumiyama Mio.

Questa la classifica finale:

Sezione Classica Scuole non professionali

Allievi

3°classificato parimerito: Romano Vincenzo (Harlequinade) e Trivioli Eugenia (Paquita)

Juniores

3°classificato: Ciccarelli Annamaria( Giselle)

Sezione Classica Scuole professionali

Allievi

2a classificata Caprarulo Michela (Harlequinade)

1a classificata Vasilchenko Uliana (Vestalka)

Juniores

3° classificato Just Thèo (Satanella)

2i classificati parimerito Kliavlina Ekaterina (Schiaccianoci) e Pires Catarina (variazione Gulnara)

1a classificata Sumiyama Mio (Talisman)

Seniores

3a classificato Borsi Valeria (Esmeralda)

2° classificato Almukhametov Artur (Don Quixote)

1° classificato Tabachuck Vsevolod ( Fiamme di Parigi)

Categoria pas de deux

1i classificati Pugachev Artem e Turchina Anastasia (Giselle)

Sezione Moderna

Allievi

2° classificato Romano Vincenzo (Disfida)

1a classificata Bravetti Margherita(Questa sono io)

Juniores

3i parimerito Arnke Isabell (Mind Heist) e Duranti Diletta(Donna con cravatta nera – Modigliani)

2a classificata Falcone Flavia (Ultimo canto)

1° classificato Andrioli Matteo (Metamorphose)

Seniores

2a classificata Bacchelli Francesca (ClearLanguage)

Sezione Composizione Coreografica

Categoria moderna

menzione speciale per Gammino Francesco (Summertime)

3° classificato Saritsyna Olga ( Suleko)

2a classificsta Pogosova Karina( Factory)

Gran Prix 2018 maschile: Andrioli Matteo

Gran Prix 2018 femminile: Sumiyama Mio

Premi della Critica

Flavia Falcone, Karina Pogosova e Artur Almukhametov

Premio Acqua Spoleto

Falcone Flavia

Borse di studio

Russian Ballet College

Caprarulo Michela

Tekkanat Ardis Kanat

Oben Güney

Zurich Dance Academy

Vincenzo Romano

Dipartimento Contemporaneo del Centro DAF

Vincenzo Romano

Matteo Andrioli

Diletta Duranti

Isabell Arnke

