“Innovare per competere nell’era di Impresa 4.0” nell’area di crisi complessa

Si parlerà dello stato di avanzamento del progetto di riqualificazione industriale dell’Area di crisi complessa Terni-Narni , delle possibili vie di rilancio del territorio tra Made in Italy e Innovazione. E ancora degli impegni della Regione dell’Umbria nei confronti del territorio. Il tutto nella cornice dell’incontro organizzato e finanziato dalla Camera di Commercio di Terni “Innovare per competere nell’era di Impresa 4.0” in programma il prossimo giovedi 22 marzo alle ore 15,00 (sala Consiglio). La tavola rotonda sarà l’occasione per lanciare sul territorio l’avvio del corposo corso di formazione rivolto alle micro e piccole imprese della provincia completamente gratuito messo a punto dalla Camera di Commercio per supportare il territorio nel capire come creare valore con l’innovazione e le nuove tecnologie.

Il percorso è articolato in 36 ore di formazione, distribuito in 11 incontri, con più di 10 professionisti tra manager, imprenditori e startupper ed è realizzato in collaborazione con il gruppo HDRA’ Consenso, PricewaterhouseCoopers e Unione Giovani Dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni.

Al tavolo di presentazione del progetto prenderanno parte oltre al Presidente Flamini a cui è affidata l’apertura dei lavori, il Vicepresidente della Giunta regionale Fabio Paparelli, il Direttore regionale Attività produttive Luigi Rossetti, Antonio Romeo, Responsabile Area digitalizzazione Dintec scrl, Antonio Tonini, Direttore Servizi Infocamere, Massimo Pellegrino, Partner Strategy Pwc Italia, Simone Monotti, presidente Ordine Ingegneri.

Stampa