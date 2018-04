Infortunio sul lavoro in un cantiere edile tra Petrignano di Assisi e Torchiagina: operaio 37enne ricoverato con un trauma a un braccio

È successo lunedì pomeriggio: le sue condizioni non sono gravi

Cade da un’altezza di circa 3 metri e viene ricoverato in ospedale pcon un trauma a un braccio. Succede in un incidente sul lavoro avveunuto nel pomeriggio del 15 aprile tra Petrignano di Assisi e Torchiagina, in un cantiere edile dove un operaio italiano di 37 anni, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è caduto da un muretto procurandosi un trauma a un braccio. Le sue condizioni non sono gravi: sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco.

