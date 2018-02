Infiorata di Spello, aperte iscrizioni al concorso “Il fiore ricamato”

Sono aperte le iscrizioni al concorso annuale di ricamo a mano, “Il fiore ricamato…” indetto dall’Associazione Le Infiorate di Spello con il patrocinio del Comune di Spello, in occasione delle artistiche Infiorate del Corpus Domini (prossimo appuntamento il 2 e 3 giugno 2018) per valorizzare una tradizione antica come quella del ricamo che, attraverso pazienza e abilità manuali, continua ad esprimere l’amore per il bello come elemento di aggregazione tra vecchie e nuove generazioni.

Per il 2018 il tema della composizione floreale sarà legato proprio ai colori e alle emozioni delle artistiche infiorate del Corpus Domini, che i concorrenti potranno sviluppare su libera scelta del tessuto, del filato, del colore e delle tecniche esecutive.

Il concorso è aperto a tutti e ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro. Il manufatto dovrà misurare cm 30×30 e dovrà pervenire entro il 13 maggio 2018 a mezzo raccomandata a carico del concorrente, al seguente indirizzo: Picchiotti Giovanna, via P.S. Fagotti, 12/A – 06038 Spello (PG), unitamente all’allegata scheda esplicativa dei dati personali e dei punti impiegati. L’invio del materiale è da intendersi quale liberatoria del concorrente all’esposizione in mostra dello stesso e all’utilizzo delle foto in modo idoneo.

Una giuria composta da esperti del settore, da membri dell’Associazione, da rappresentanti e professionisti del settore arte e cultura, valuterà i lavori in base ai seguenti criteri: difficoltà delle tecniche impiegate, perfetta esecuzione, originalità del disegno, innovazione, cromatismo, rispetto del regolamento.

La premiazione è prevista domenica 27 maggio 2018; luogo ed orario verranno comunicati ai vincitori con almeno due settimane di anticipo. La mancata presenza del vincitore (o di un suo delegato) al momento della premiazione comporterà la definitiva perdita del diritto al ritiro del premio.

Premi: 300 euro e targa al 1° classificato; 150 euro e targa al 2° classificato; 100 euro e targa al 3° classificato; Premio Speciale Città di Spello; Premio Speciale Innovazione e originalità.

Tutti i lavori classificati rimarranno a disposizione dell’Associazione ”Le Infiorate di Spello”. Tutti i lavori classificati rimarranno a disposizione dell’Associazione Le Infiorate di Spello. Dal 30 settembre al 31 ottobre 2018 le opere non premiate potranno essere ritirate presso il Museo delle Infiorate o richieste previo invio corrispettivo spese di spedizione; dopo tale le data le opere non ritirate andranno all’asta di beneficenza, il cui ricavato andrà per finalità umanitarie.

Stampa