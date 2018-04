Incidente sulla Somma, auto in fiamme | Flaminia chiusa tra Spoleto e Terni

La Flaminia tra Spoleto e Terni è al momento chiusa per un incidente che ha coinvolto tre macchine, una delle quali è finita contro un guardrail prendendo fuoco poco dopo, probabilmente a causa dell’impatto. Al momento non è possibile stabilire le cause dell’incidente, anche se il manto stradale, nella zona, in queste ultime ore è reso particolarmente scivoloso a causa della pioggia.

Nell’impatto sono rimaste ferite anche tre persone che occupavano le autovetture coinvolte.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del ristorante Il Madrigale non distante dal valico della Somma e precisamente al km 112,800 in territorio comunale di Spoleto.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, mezzi e personale dell’Anas. Il traffico è momentaneamente deviato lungo la vecchia Flaminia, per evitare il blocco totale della circolazione e sopratutto per consentire la rapida rimozione delle vetture incidentate.

Aggiornamenti nel corso della serata

Foto: Tuttoggi.info

