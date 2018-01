Incidente sulla Flaminia, strada chiusa tra Campello e Spoleto

E’ rimasta chiusa per almeno un’ora la Flaminia tra Campello sul Clitunno e Spoleto per un incidente che ha coinvolto un camion. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia stradale di Foligno. Il conducente del furgone è stato trasferito all’ospedale di Spoleto per accertamenti, ma non sarebbe ferito in modo grave.

Per consentire la rimozione del mezzo incidentato è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato a lungo. La strada Flaminia, in direzione sud, è stata quindi chiusa al traffico, con numerose auto che sono rimaste incolonnate per circa un’ora. Soltanto intorno alle 19.30 il traffico ha ripreso a scorrere tra Campello e Spoleto.

