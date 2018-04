Incidente tra Spello e Cannara, chiusa la ss75 | Coinvolto giocatore della Sir Perugia

La strada statale 75 “Centrale Umbra” è rimasta chiusa nel pomeriggio di giovedì in direzione Perugia tra gli svincoli di Spello e Cannara, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Spello. Lo comunica l’Anas.

Diverse le auto coinvolte nel sinistro, tra cui una Punto, una Audi che si sono tamponate ed un’altra utilitaria finita in testacoda. Interessata dallo scontro anche una quarta auto. Ad essere coinvolto nell’incidente anche un giocatore della Sir Safety Perugia, Luciano De Cecco, trasportato per accertamenti all’ospedale di Foligno. Per lui fortunatamente nessuna conseguenza particolare: secondo quanto fanno sapere dal San Giovanni Battista ha riportato delle lievi ustioni da scoppio dell’airbag.

Sul posto carabinieri, stradale, personale Anas e vigili del fuoco. L’incidente ha provocato lunghe code tra Foligno Nord e Spello.

(Ultimo aggiornamento alle 18.44)

