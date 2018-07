Incidente mortale nei campi, uomo muore schiacciato dal trattore

Drammatico incidente in un terreno agricolo di Capitone di Narni dove un uomo di 59 anni ha drammaticamente perso la vita mentre stava lavorando il proprio terreno con l’ausilio del trattore.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo agricolo si è ribaltato, finendo per schiacciare la vittima che sarebbe morta sul colpo. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che non vedeva rientrare il proprio caro. Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del fuoco e un equipaggio del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare.

Appena due giorni fa, a Magione, un altro uomo aveva perso la vita per la stessa tipologia di incidente.

