Incidente mortale a Città della Pieve, la vittima un padre di tre figli

Il 41enne Sauro Perugini è morto subito, il corpo è stato trovato privo di vita all’interno dell’abitacolo

Erano circa le 7.30 quando è avvenuto lo schianto lungo la strada sp 308 nel tratto tra Po’ Bandino e Ponticelli nel territorio di Città della Pieve. Il 41enne Sauro Perugini di Castiglion Fiorentino, è morto subito. Il corpo è stato trovato privo di vita all’interno dell’abitacolo della station wagon di colore scuro dai soccorritori.

Perugini, padre di tre figli, era operaio dipendente di un’azienda che si occupa di linee telefoniche a Chiusi. Nell’altro veicolo, una Volkswagen di colore grigio viaggiava invece un giovane di Ponticelli ora ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Alla ricostruzione della esatta dinamica stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Città della Pieve, guidati dal capitano Andrea Caneschi. Il tratto dove è avvenuto lo schianto infatti non presenta particolari insidie se non per il fatto di trovarsi in prossimità di un dosso dopo l’uscita dalla rotatoria che porta verso Chiusi.

Non è escluso che uno dei due conducenti possa essere stato colto da un malore o che per una distrazione uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l’altro.

L’impatto frontale ha praticamente devastato le due auto. Una scena impressionante quella che si è presentata ai soccorritori del 118 e ai pompieri del distaccamento volontari vigili del fuoco di Città della Pieve. A fornire un racconto di quanto avvenuto lungo la provinciale questa mattina sarà il giovane ferito le cui condizioni a qualche ora dal ricovero nel reparto di rianimazione vengono definite dai medici gravi ma stabili.

Nella comunità toscana sconvolta dall’accaduto c’è grande cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima così come da parte dei colleghi che nel corso della mattinata sono accorsi sul luogo dell’impatto. Anche a Città della Pieve grande commozione e attesa per l’evoluzione del quadro clinico di M.D.G.

