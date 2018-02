Incendio in una ditta di smaltimento gomme, vigili del fuoco sul posto

Un brutto incendio, nel pomeriggio di oggi (martedì 20 febbraio), intorno alle 18.45, ha interessato una ditta che si occupa di smaltimento gomme a Montone. Le fiamme hanno divorato un macchinario e parte del materiale di lavorazione (gomma macinata) ma non sono ancora chiare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno domato l’incendio. Fortunatamente non ci sono feriti.

