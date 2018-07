Incendio deposito Terni Energia, azienda pronta a collaborare

“Il sistema di prevenzione e sicurezza antincendio attivo 24 ore su 24 nell’impianto ha funzionato perfettamente, limitando il principio d’incendio e garantendo la tutela ambientale in modo tempestivo ed effettivo”. Lo spiega Terni Energia dopo l’incendio che nel fine settimana ha interessato un deposito di Nera Montoro. In particolare le fiamme hanno interessato l’area di stoccaggio dei “chips” di pneumatico esterna all’impianto di recupero PFU di Nera Montoro.

La società evidenzia come “analogamente sono state condotte in maniera ottimale tutte le procedure di emergenza e attivazione dei Vigili del fuoco, consentendo di mettere sotto controllo e in sicurezza il sito industriale in pochissimo tempo, neutralizzando sollecitamente il principio d’incendio. Le acque utilizzate per lo spegnimento sono state gestite nel rispetto delle norme di legge”.

“L’azienda – viene spiegato – si ritiene parte lesa e si riserva di assumere provvedimenti a propria tutela nelle sedi opportune. La società, oltre a ringraziare i Vigili del fuoco, il Corpo forestale dei Carabinieri e l’Arpa dell’Umbria per il tempestivo intervento, nonché tutti gli enti coinvolti nella fase di messa in sicurezza dell’area, ribadisce la propria fiducia nell’operato degli inquirenti e assicura piena collaborazione con le istituzioni e con la cittadinanza per la migliore soluzione delle eventuali problematiche di carattere ambientale”.

Stampa