Incendio al quinto piano di una palazzina, vigili del fuoco portano in salvo 15 persone

Un vasto incendio, intorno alle 7 di questa mattina (domenica 11 marzo), ha interessato un appartamento al 5° piano di una palazzina di via Gramsci a Ellera di Corciano. I vigili del fuoco, giunti sul posto con 3 squadre, oltre a domare le fiamme, hanno portato in salvo ben 15 persone rimaste chiuse dentro le proprie case per il denso fumo provocato dal rogo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze del 118 e la polizia. Sono ancora in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

