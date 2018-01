Inaugurato Happy Park, pienone di bambini sorridenti per il parco giochi spoletino

Il Sindaco di Spoleto Maria Elena Bececco ha inaugurato ieri 6 gennaio Happy Park il parco giochi per bambini nato a Santo Chiodo, in Via dei Vetrai n°3. Taglio del nastro tra giochi, gonfiabili, percorsi, castelli, piscine di palline, ideato dalla famiglia Belli, tutti coinvolti in questa nuova avventura, Luciano, Stefania, Alessio e Matteo soddisfatti di aver realizzato questo bel progetto per la felicità dei più piccoli.

“E’ un’iniziativa speciale – commenta il Sindaco Bececco – un luogo dove poter portare i bambini per farli giocare e divertirsi in un ambiente accogliente e sicuro dove i più piccoli possono divertirsi seguiti dallo staff di Happy Park, una bella idea che a Spoleto ancora non era presente e che unisce la parte ludica al movimento, un modo sano per distoglierli dai video giochi, tablet, smartphone che “inquinano” la testa dei più piccoli”.





“Le risate e la gioia incontenibile dei bambini venuti all’inaugurazione ci hanno ripagato del grande lavoro di preparazione abbiamo fatto – dichiara Luciano Belli – Happy Park è un progetto che avevamo nel cassetto, ci siamo documentati ed abbiamo scelto il meglio di quello che offre il mercato a partire dal pavimento anti trauma ai giochi presenti tutti certificati per la massima sicurezza dei più piccoli. Non vogliamo offrire solo la classica sala per feste, Happy Park sarà aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00, sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-23.00, i bambini potranno giocare, fare laboratori artistici e educarsi allo sport e al movimento, per questo il entro è affiliato CSEN.”