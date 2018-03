“In Comune assunzione fuori regola”, opposizione all’attacco

Un’assunzione a palazzo dei Priori che non è andata giù a molti. Dopo la dipartita di un elemento dallo staff di Urbano Barelli, rimbalzato sulla cronaca perchè poi assunto in Gesenu, l’ufficio del vice sindaco di Perugia torna nell’occhio del ciclone. Tanto da far unire il gruppo consiliare del Pd in Comune per richiedere l’attivazione della Commissione controllo e garanzia.

Partecipate e non solo

La bomba è scoppiata lunedì poco prima del consiglio comunale quando sui social ha iniziato a girare la voce di una nuova assunzione, secondo l’opposizione, “fuori dalle regole che questa amministrazione si è data“. “Prima di tutto – spiegano dal Pd analizzando nuovamente l’assunzione nella partecipata di un ex dipendente del Comune – Gesenu è una partecipata ed è soggetta alla verifica ed al controllo da parte del vice sindaco stesso, e Barelli, come dichiarato dal sindaco Romizi è titolare a seguire le questioni aziendali”.

“Un gravissimo atto di ingerenza e un chiaro conflitto d’interesse, oltre che una violazione della normativa prevista dalla Carta di Pisa approvata dal Comune di Perugia e continuamente disattesa. A questo si aggiunge la nuova assunzione da parte dello stesso Vice Sindaco di un soggetto, privo dei requisiti necessari, ovvero non presente nell’Elenco dei collaboratori degli organi politici promosso e voluto all’inizio della consiliatura dalla stessa Giunta Romizi – Barelli a cui attingere per le assunzioni”.

L’elenco degli ammessi

In particolare il Dlgs. 267/2000, agli artt. 90 e 38, prevede il conferimento a tempo determinato di incarichi a collaboratori su base fiduciaria da parte degli amministratori quali sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale, gruppi consiliari. Il Comune di Perugia, riconoscendo e garantendo agli organi sopra indicati questa possibilità, con avviso pubblico del 13/06/2014, ha provveduto a stilare un Elenco collaboratori degli organi politici, una lista di oltre 1.400 persone che ha di fatto circoscritto da allora la scelta dei collaboratori alle persone che, avendo presentato domanda di inserimento, sono state giudicate idonee. Negli anni che precedono l’elenco vigente, le assunzioni dei collaboratori degli organi politici avvenivano solamente su incarico fiduciario. Andando a spulciare la determina dirigenziale 42 del 13/06/2014 avente ad oggetto “l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di collaboratori per le esigenze degli organi politici”, richiama l’art. 2, comma 7, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina la composizione degli uffici di segreteria e, in particolare, menziona sindaco, vicesindaco, membri della Giunta a cui si aggiungono, ex TUEL, le segreterie dei gruppi consiliari. Un elenco da cui Barelli ha già attinto in occasione dell’assunzione dei due impiegati nella propria segreteria.

Attivazione Commissione

La conclusione per l’opposizione è che l’assessore Barelli ha richiesto e ottenuto che il Comune di Perugia, assumesse una persona di sua fiducia, ma non presente nell’elenco dei collaboratori degli organi politici, condizione necessaria e non facoltativa nella scelta dello staff dal luglio 2014. Non per ultimo, l’attivazione stessa dell’avviso pubblico ha determinato innegabilmente un incremento di lavoro per diversi uffici comunali. Decisioni queste che giustificherebbero l’attivazione della V^ Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia per verificare la regolarità degli atti riguardanti questa situazione valutando sia la richiesta del vicesindaco inoltrata al Comune di Perugia e finalizzata all’assunzione a tempo determinato del soggetto sia l’eventuale mancanza di un requisito fino ad ora richiesto come necessario ai fini di tutte le assunzioni già effettuata.

Questione di merito

Anche il portavoce del Movimento 5 stelle in Comune, Cristina Rosetti, non è da meno del Pd. “L’Assessore Barelli procede ad una nuova assunzione, disattendendo l’elenco di centinaia di persone che hanno risposto all’avviso pubblico fatto dal Comune di Perugia, il 14 giugno del 2014, e assumendo una persona nota per il sostegno a questa Giunta. Il M5S ha assunto i propri collaboratori attingendo dall’elenco, con una selezione tramite titoli e colloquio e ha incontrato persone preparate e in cui si può riporre la massima fiducia. Non abbiamo mai chiesto loro quale fosse il loro orientamento politico. Porteremo la questione in commissione controllo e garanzia”.

Stampa