Immigrazione clandestina, 4 persone espulse dal territorio nazionale

Nei giorni scorsi, tra il 13 ed il 15 febbraio, sono stati espulsi 3 cittadini albanesi ed un tunisino. Il primo dei tre albanesi, classe 1982 con precedenti in materia di stupefacenti, era destinatario di un provvedimento del Giudice di Pace di Pistoia che applicava l’espulsione come misura alternativa alla detenzione dopo averlo condannato per ingresso illegale sul territorio nazionale.

Il secondo, un 44enne con precedenti per stupefacenti, anche lui irregolare, è stato accompagnato alla frontiera aeroporto di S. Egidio ed imbarcato sul volo per Tirana.

Il terzo, un uomo del 1980 con precedenti per furto e stupefacenti, già colpito da un provvedimento di espulsione, aveva fatto reingresso sul territorio: accompagnato all’aeroporto del capoluogo, è stato rimpatriato.

Il quarto straniero, invece, un tunisino del ’70, irregolare sul territorio nazionale, era detenuto dovendo scontare 6 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di una condanna per stupefacenti.

All’uscita dal carcere è stato prelevato dai poliziotti e, dopo le procedure di rito, è stato accompagnato a Fiumicino ed imbarcato sul volo per Tunisi.

