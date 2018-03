Il format TV “Dica 33 Medicina sul Campo” da stasera analizza pregi e criticità della sanità a Spoleto

Dica 33 Medicina sul Campo, il format che parla del sistema sanitario regionale umbro ideato e condotto da Massimo Zamponi, sta riscuotendo un successo importantissimo, sottolineato dai dati ufficiale dello share regionale che accreditano la trasmissione al 48,3%, seconda solo al TG Regione.

L’appuntamento del martedì sera alle 22.00 su TRG canale 11 del digitale terrestre con replica il mercoledì alle 14,30 ha quindi, in pochissimo tempo, catturato l’attenzione del grande pubblico, sia perché il tema trattato è sicuramente di grande interesse, sia per il taglio della trasmissione, che vuole essere un momento di approfondimento e di divulgazione dell’informazione, andando ad evidenziare i pregi ma anche le criticità del sistema sanitario, sempre in maniera propositiva e costruttiva.

Tanti i temi trattati nelle poche settimane di programmazione fin ora andate in onda: l’approfondimento sui reparti di oncologia e cardiologia del Silvestrini di Perugia, lo speciale sulle nuove tecniche di riabilitazione del Punto Donna di Assisi e l’intervista al Dott. Mauro Zamponi sui temi dell’ictus e della sclerosi hanno fin ora fatto registrare i picchi di share più elevati.

Da stasera, per almeno tre puntate, focus di approfondimento sul sistema sanitario del comprensorio spoletino: ospite della prima puntata la Dottoressa Irma Iannucci che illustrerà le peculiarità dei servizi di A.D.I. (Assistenza Domicilare Integrata) e R.S.A Aperta (servizio assistenziale e/o sanitario a domicilio a supporto del percorso di cura per soggetti affetti da malattie di natura psico-geriatrica e per le loro famiglie) coordinati dalla responsabile Dottoressa Simonetta Antinarelli.

L a settimana prossima poi sarà il turno del Direttore Sanitario della USL2 Umbria Dott. Luca Sapori illustrare uno dei fiori all’occhiello della sanità regionale, il reparto di chirurgia robotica del Dott. Ceccarelli.

Il format, strutturato in coordinamento con l’Assessorato alla Sanità della Regione ed in particolar modo con la responsabile del’Ufficio Stampa, Dottoressa Fabiola Gentili, toccherà a seguire i territori di Terni e di Città di castello.

Stampa