I Simpson a Lugnano, produttori ospiti per ricevere Rosone d’Argento

Sono stati ospiti dell’amministrazione comunale ricevendo anche il Rosone d’Argento e l’adozione onoraria di un ulivo della collezione mondiale, i produttori della serie cartoon Usa Simpson, Rick Polizzi e Mattew Nastuk, che è anche disegnatore, accompagnato dalla moglie Nancy Krus disegnatrice della Walt Disney. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi in occasione della Giornata Europea della Musica, un evento promosso dal club dei borghi più belli d’Italia e che ha fatto da anteprima alla notte romantica.

Il sindaco, Gianluca Filiberti e l’amministrazione hanno accompagnato gli ospiti in una visita guidata al borgo, al museo, alla chiesa della Collegiata e al sito archeologico di Poggio Gramignano dove in questi giorni è iniziata la terza campagna di scavi a cura delle università americane di Tucson, Yale e Standford. “E’ stato un incontro importante – commenta il sindaco Filiberti – per stringere collaborazioni internazionali dalle quali potrebbero nascere opportunità per lo sviluppo del nostro territorio”. Gli ospiti statunitensi hanno donato al Comune un disegno dei Simpson dedicato alla Notte dei Borghi che sarà esposto in sala consiliare.

