I giornali online finalmente si ‘misurano’ | Chiuso l’accordo USPI-comScore

USPI e ComScore (Azienda americana di misurazione e analisi dei media), leader mondiale nella fornitura di misurazioni cross-platform per le audience digitali, hanno sottoscritto un Accordo per la rilevazione all’interno delle piattaforme di ComScore MMX Media Metrix Multi-Platform, Video Metrix Multi-Platform e Mobile Metrix, che riportano i dati sulla misurazione digitale unificata del traffico riferito ai giornali online. Questo tipo di misurazione unisce il metodo di rilevazione digitale a quello censuario, offrendo una maggiore completezza dell’analisi.

In base all’Accordo, i dati saranno raccolti attraverso gli editori digitali iscritti ad USPI in un unico dato aggregato che offrirà, per la prima volta, la reale lettura del settore digitale dei giornali online, di diverse dimensioni economiche e di larga diffusione sul territorio.

Si tratta di un comparto che, da una prima analisi su dati sperimentali, raggiunge circa 25 milioni di visitatori unici mensili.

L’Accordo è stato sottoscritto, per USPI, dal Segretario Generale Francesco Saverio Vetere e dal Vice Segretario Generale Sara Cipriani, delegata al settore dei giornali online, che è stata la promotrice dell’iniziativa.

Segnaliamo che ComScore è la società leader nella misurazione del traffico digitale e crosspiattaforma, con oltre 3200 clienti e una presenza globale in 70 Paesi. Rileva con precisione le audience, i brand e il comportamento dei consumatori in tutto il mondo, aiutando le aziende nel mondo dei media a monetizzare interamente le proprie audience, e i marketer a raggiungere queste audience nel modo più efficace.

Per ulteriori informazioni e per partecipare al progetto, andare all’articolo pubblicato sul notiziario.uspi.it.

Stampa