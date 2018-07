I comici di Zelig al fianco della onlus amici del Bambino malato

E’ stato un grande successo la serata benefica organizzata dall’Agenzia Teatro Sorriso in favore di aBm Onlus – Amici del Bambino Malato, presieduta dalla professoressa Susanna Esposito.

Oltre 300 gli ospiti paganti per lo spettacolo di Andrea Perroni, comico della scuderia di Zelig, che lo scorso fine settimana ha riempito il Teatro Lyrick di Assisi. Una parte del ricavato dell’evento contribuirà al potenziamento dell’ambulatorio di allergologia e di pneumologia pediatrica della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

“Sono davvero felice che la nostra iniziativa benefica – dichiara la Prof.ssa Susanna Esposito, Presidente di aBm Onlus – abbia ottenuto un così grande coinvolgimento. E’ stata una serata speciale con tanti ospiti. Ringrazio di cuore Andrea Perroni per averci regalato risate e divertimento. Ringrazio ancora l’Agenzia Teatro Sorriso per averla organizzata e, naturalmente, tutti gli amici e colleghi che hanno partecipato, dimostrando grande solidarietà e affetto, contribuendo così al potenziamento delle attività assistenziali della Clinica Pediatrica dell’Università di Perugia”.

Una parte del ricavato dello spettacolo sarà devoluta per l’acquisto di

un apparecchio per la misurazione dell’ossido nitrico nell’esalato, che serve per monitorare l’infiammazione delle vie aeree in bambini con asma bronchiale o con altre pneumopatie

un carrello per l’emergenza da impiegare nei bambini allergici (con allergia respiratoria o alimentare) che saranno sottoposti a terapia desensibilizzante (immunoterapia specifica)

due pulsossimetri portatili da impiegare per la valutazione di bambini con insufficienza respiratoria acuta

Lo spettacolo è stata anche l’occasione per testimoniare la grande generosità degli ospiti ricordando loro che è possibile intestare ad aBm Onlus il 5 per mille per l’acquisto di un carrello d’emergenza apposito per le urgenze dei primi anni di vita secondo la scala di Broselow in favore del Pronto Soccorso pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

L’Associazione Amici del Bambino Malato vuole essere il punto di riferimento per quanti, cittadini, ambiente medico scientifico, istituzioni e altre associazioni del settore, mirano al miglioramento continuo della qualità della vita dei piccoli colpiti da malattie o a rischio. L’obiettivo della Onlus è quello di portare tecnologia, strumenti e know how in grado di fare la differenza nella diagnosi e cura delle malattie di neonati, bambini e adolescenti, secondo le migliori best practice.

