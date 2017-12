Happy Park, a Spoleto il nuovo spazio divertimenti per i più piccoli

Inaugurerà sabato 6 gennaio il nuovo spazio divertimenti dedicato ai più piccoli e si chiamerà Happy Park. Ad allietare le feste dei ragazzi sarà infatti un nuovo parco dei divertimenti con spazio per compleanni ed eventi, gonfiabili, attività sportive e animazione.

L’inaugurazione è fissata per le ore 15:00 in Via dei Vetrai, 3 nella Zona Industriale di Santo Chiodo dove era in precedenza collocata la Palestra X2 Fitness Club. Happy Park è affiliato CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale. Per maggiori informazioni contattare Happy Park ai seguenti recapiti: 0743248227 oppure 3388457129 – www.happyparkspoleto.it

informazione pubblicitaria a cura Syn-Media srl

Stampa