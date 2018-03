Guida drogato e con 110 dosi di marijuana in auto, denunciato

La volante lo ha notato a bordo della sua auto alle 2 di notte circa di qualche giorno fa. L’uomo, successivamente identificato per un italiano del ’77, viaggiava con la luce dell’abitacolo accesa spegnendola immediatamente alla vista della pattuglia. Insospettiti dalla circostanza, gli agenti fermavano il soggetto che appariva, da subito, visibilmente nervoso ed alterato presentando una sintomatologia tipicamente riconducibile all’assunzione recente di stupefacenti.

Alle domande degli operatori, il 41enne ammetteva di essere assuntore ma negava di avere con sé sostanza. Dagli accertamenti emergevano, tuttavia, a suo carico pregiudizi per spaccio e, date le circostanze, l’uomo veniva sottoposto a perquisizione estesa al veicolo.

L’attività dava esito positivo poiché occultato in un vano porta oggetti dell’auto veniva rinvenuto un involucro contenente infiorescenza essiccata suddivisa il 110 dosi per un peso complessivo di 56,54 grammi di marijuana. Accompagnato in questura, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio nonché per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad appurare la guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sottoposto a sequestro il veicolo sul quale viaggiava.

(foto di repertorio)

