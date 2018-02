Guida auto sequestrata, senza assicurazione e con patente sospesa | Maxi multa di 4mila euro

Gli agenti delle Volanti di Perugia hanno fermato qualche giorno fa per un controllo un 49enne di nazionalità etiope mentre si trovava a bordo del proprio veicolo in compagnia di un cittadino italiano in zona Ponte Felcino.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo intestato al conducente risultava privo di copertura assicurativa: l’ultimo contratto valido risaliva infatti al marzo 2015.

Il mezzo, peraltro, risultava già sottoposto per questa stessa ragione a sequestro con provvedimento della Polizia Stradale di S. Giovanni Valdarno dell’ottobre dello scorso anno.

Le ulteriori verifiche hanno poi fatto scoprire che la patente intestata al conducente era stata sospesa a seguito di contestazioni per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Condotto in Questura, all’uomo è stata elevata una sanzione pari a 4036.00 euro e il veicolo è stato sottoposto ad un nuovo sequestro.

