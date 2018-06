Gubbio, lo Street Food sbarca in Piazza 40 Martiri

E’ stato presentato questa mattina (lunedì 25 giugno), alla presenza del sindaco Filippo Mario Stirati, dell’assessore Nello Fiorucci e di Alessandro Pierini per l’organizzazione, l’evento ‘Street Food’, che si terrà da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio in Piazza 40 Martiri, con circa 15 Food Truck, che proporranno cibi da strada variegati e di qualità, accompagnati da una selezione di birre artigianali nazionali e del territorio.

Promotori dell’evento ‘Il panino di Baldino’ e l’associazione ‘Accademia dei Sapori Italiani’ di Siena, con il patrocinio del Comune di Gubbio. “E’ un’iniziativa che rientra nell’attività di promozione turistica della nostra amministrazione comunale – ha affermato Stirati – sicuramente un’opportunità in più con la quale creare un percorso che valorizzi gli spazi, un momento di scambio e di incontro, che darà vivacità alla città. Un evento che intendiamo sostenere con l’auspicio di costruire una rete e un calendario di appuntamenti diversificati ma tutti di qualità ed interesse per arricchire il panorama delle nostre iniziative”.

L’assessore al Turismo Nello Fiorucci, nel ribadire l’appoggio dell’amministrazione comunale a questo tipo di eventi ha precisato: “Il nostro obiettivo è sostenere iniziative di livello, per evitare disagi all’economia locale, in un periodo in cui non si è ancora in alta stagione turistica, per far sì che ci sia un richiamo di visitatori e un allungamento della permanenza media in città. Ci auguriamo che questa nuova edizione abbia successo e intendiamo agganciare questi eventi alla filiera produttiva locale”.

Alessandro Pierini ha ringraziato l’amministrazione comunale e tutti i coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’appuntamento, illustrandone il relativo programma ed evidenziando di aver mantenuto la location di Piazza 40 Martiri visto il successo riportato lo scorso anno. Durante la manifestazione ci saranno tutti i giorni gonfiabili per i più piccoli e vari intrattenimenti. Venerdì 29 giugno, alle ore 18, apertura Street Food e, alle 22, Cover Band Vasco Rossi; sabato 30 giugno, ore 18, raduno auto tuning presentato da Mario il Mitico e, alle 22, serata con dj locali. Domenica 1 luglio, alle 18, apertura Street Food e, alle 22, “Sera anni 90 con Enrico Carini”.

