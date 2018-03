Gubbio, interruzione erogazione idrica

A causa di lavori sulla condotta idrica principale possibili disagi in alcune zone del territorio comunale

UMBRA ACQUE S.p.A., struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa che,

lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle ore 14:00

(in caso di maltempo l’intervento verrà eseguito martedì 13 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle ore 14:00)

a causa lavori di riparazione condotta idrica, verrà interrotta l’erogazione idrica e/o potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio nelle seguenti vie e zone del territorio del Comune di Gubbio:

Padule Stazione,

Padule zona industriale,

Via del Chiascio,

Via S. Bartolo compresa,

Padule zona Chiesa, (potrebbe essere interessata a cali di pressione)

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde:800250445

