Gubbio, avviso d’asta per la vendita di 35 lotti di terreni

Il bando di gara è stato pubblicato sul Bur dell’Umbria, il termine per presentare le offerte scade il 13 aprile

È stato pubblicato sul Bur dell’Umbria numero 9 del 20 febbraio 2018, Serie Avvisi e Concorsi, il bando di gara per la alienazione di 35 lotti di terreni ubicati nel territorio del Comune di Gubbio, consultabile anche sul sito aziendale www.uslumbria1.gov.it (Albo pretorio online – Pubblicazioni in corso al N. 906/2018 e N.1166/2018)

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 13 del 13 aprile 2018. Queste dovranno essere indirizzate ad “Azienda USL Umbria 1 via G. Guerra n. 21/17 06127 Perugia”, secondo le modalità ed i termini riportati nel bando, e verranno aperte in seduta pubblica presso gli uffici amministrativi dell’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, a Branca, il 19 aprile 2018, con inizio alle ore 9.30, da Commissione di gara nominata dal Direttore Generale.

