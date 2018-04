Guasto Enel, Stroncone senza acqua | SII Terni attiva intervento urgente

Scattato stamattina, 56 aprile, un intervento urgente nel territorio comunale di Stroncone dove un guasto accusato da Enel ha determinato l’interruzione elettrica facendo mancare energia ai sistemi di pompaggio di Santa Lucia. Lo stop, non dipendente dal Servizio idrico, ha provocato l’interruzione temporanea della distribuzione dell’acqua su alcune località del comune di Stroncone, in particolare, oltre Santa Lucia, anche San Liberatore, Colli, Piciolo, Sant’Eugenia, Cerreta, Collemaggio e Sant’Antimo.

Il Servizio idrico, spiega il direttore generale Paolo Rueca, ha subito preso contatti con i responsabili Enel di zona, ed ha attivato tutte le procedure di emergenza per questo tipo di problematiche. Il ripristino delle normali condizioni di erogazione idrica è previsto per la mattinata di oggi. Nelle prime fasi di rimessa in esercizio del sistema potrebbero verificarsi delle temporanee torbidità che rientrano nella normalità delle procedure. I contact center di Sii sono attivi e a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento o comunicazione.

