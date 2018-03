Gualdo Tadino si prepara alla Pasqua, il programma di tutti gli eventi

Tanti appuntamenti previsti dal 30 marzo al 2 aprile, previsti tanti camper e turisti

In attesa dello storico evento del Giro d’Italia, che approderà per la prima volta a Gualdo Tadino il prossimo 15 maggio, la città della ceramica si prepara alla Pasqua con diversi appuntamenti che porteranno in Umbria numerosi turisti e camperisti dal 30 marzo al 2 aprile.

L’attrazione principale è la Processione del Venerdì Santo nella Città della Ceramica, dove rivive il rito della Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati. Oltre 200 personaggi attraverseranno le vie della città sulle note del Cantico delle Laudi Sacre e del Miserere. Lungo la processione anche il suono della battistrangola, antico strumento musicale. In coda alla Processione il Cristo Morto e la statua della Madonna Addolorata.

Gli amanti dello sport, invece, potranno assistere al Campionato Regionale di Cross Country Mountain Bike Senior il 31 marzo e al Campionato Nazionale Cross Contry Mountain Bike Giovanissimi, Allievi e Juniores in programma lunedì 2 aprile insieme alla Pasquetta Rosa.

A Gualdo Tadino, ambiente, arte ed avvenimenti costruiscono una storia unica. Umbra prima, romana poi e definitivamente medievale. Qui regina è l’acqua, particolarmente apprezzata per le sue proprietà così come sgorga dalla sorgente Rocchetta. Gualdo Tadino è famosa, inoltre, per le sue splendide maioliche a lustro ed è l’unico luogo in Italia dove è ancora possibile trovare ceramiche lustrate in terza cottura, con fumo di ginestra, in antichi forni detti “muffole”. In tutti i giorni dal 30 marzo al 2 aprile i Musei resteranno aperti per gli amanti dell’arte e della cultura.

Programma

Venerdì 30 marzo, ore 20.30

Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo

30-31 marzo/1-2 aprile

Itinerario consigliato: “Un solo biglietto tutti i musei”

Orario di apertura 10-13/15-18

Gualdo Tadino Tour

Museo Civico Rocca Flea

Il capolavoro di Federico II nel Centro Italia

Museo Opificio Rubboli: i segreti della maiolica a lustro

Chiesa monumentale di San Francesco

I preziosi affreschi di Matteo da Gualdo

Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti”

Viaggio multimediale tra storia e attualità

Museo della ceramica e Museo Archeologico Antichi Umbri – Casa Cajani

La ceramica “oro e rubino” e gli antichi segreti del popolo umbro

Domenica di Pasqua – Santa Messa

Basilica Cattedrale di San Benedetto

Orari 7.30 – 9 – 10 – 11.15 – 18

Eventi collaterali al Giro d’Italia

Sabato 31 marzo, ore 14, Campionato Regionale Cross Contry Mountain Bike Senior – Pista Cross Country San Guido

Lunedì 2 aprile, ore 8, Campionato Nazionale Cross Contry Mountain Bike Giovanissimi, Allievi e Juniores – Pista Cross Country San Guido

Lunedì 2 aprile, ore 13, Pasquetta Rosa – San Guido

Informazioni e prenotazioni tour accompagnati: 075 9142445 – 347 7541791 – info@roccaflea.com

Info Camper Service è situato in piazza Federico II, ai piedi del centro storico facilmente raggiungibile anche con ascensore pubblico. E’ disponibile tutti i giorni della settimana, tranne il giovedì mattina, per la presenza del mercato settimanale. Servizi: carico e scarico gratuito; area illuminata; capienza > 100; area ben servita da attività commerciali e di ristorazione.

Stampa