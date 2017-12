Gualdo Tadino, bilancio 2017 e programmi per l’anno nuovo della giunta Presciutti

Sindaco e assessori hanno fatto il punto della situazione sulle attività svolte e quelle ancora da affrontare

Con la fine dell’anno in corso l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, nella giornata odierna (venerdì 29 dicembre), ha voluto incontrare la stampa nella Sala Giunta del Municipio per presentare le attività svolte nel 2017 ed illustrare le principali questioni al centro del 2018. Presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, il vicesindaco Gloria Sabbatini, gli assessori Fabio Pasquarelli, Michela Mischianti, Emanuela Venturi, il presidente del consiglio comunale Simonetta Parlanti e i consiglieri comunali Alessio Passeri e Maria Grazia Carlotti.

Ad esordire è stato proprio il primo cittadino, che ha ringraziato per il grande lavoro svolto durante l’anno la Giunta e i consiglieri comunali di maggioranza, ed ha sottolineato come “il 2017 sia stato un anno difficile ma importante per il nostro Comune“. Presciutti è partito da due questioni “dolenti”, le più grandi: il più grande investimento degli ultimi decenni di questa città, ovvero la vicenda relativa a Rocchetta, e il recupero di una parte del centro storico che riguarda l’ex Ospedale Calai, entrambe ferme in attesa dell’espressione dell’autorità giudiziaria. “Per quanto di nostra competenza – ha detto Presciutti – si è fatto tutto il possibile espletando tutti gli atti (per il Calai si devono aprire solo le buste per l’assegnazione in via definitiva della progettazione esecutiva, mentre per Rocchetta saremmo praticamente all’ultimazione dei lavori del progetto di recupero dell’area e dell’avvio del nuovo stabilimento produttivo) ma purtroppo i ricorsi bloccano tutto. Ciò significa che sono fermi due progetti che avrebbero potuto sviluppare e portare opportunità economiche concrete in un periodo di crisi a Gualdo Tadino. Questo provoca grande rammarico, perché alcuni soggetti stanno impedendo alla città di avere opportunità reali e concrete di sviluppo e lavoro”

Il sindaco ha poi parlato di un lavoro sul piano dello sviluppo economico sottoscrivendo insieme ai Comuni di antica tradizione ceramica (Gubbio, Orvieto, Deruta) un primo patto che porterà ad un progetto condiviso per il rilancio del settore denominato “Le Vie della Ceramica”. “L’obiettivo è dare nuova linfa ad un settore economico molto rilevante a Gualdo Tadino“. Un altro aspetto riguarda la strategia delle Aree interne “per la quale si è compiuto il primo atto ufficiale sottoscrivendo l’accordo per associare alcune funzioni, con investimenti fin da subito (350.000 €) e una dotazione finanziaria superiore agli 11 milioni di euro“. Sempre in tema di sviluppo e lavoro, in queste ore, sta proseguendo la trattativa per la cessione di Tagina alla Gambini Group, una trattativa di carattere privatistico tra i due gruppi, “ma il nostro obiettivo è quello di creare condizioni per creare una rete di supporto che possa accompagnarci alla cessione con l’obiettivo di garantire continuità aziendare e garantire alle 170 famiglie che lavorano in quell’azienda di continuare a farlo”.

Per quanto riguarda i grandi eventi sono state ricordate le oltre 11.000 visite con la mostra Seduzione e Potere e l’assegnazione dell’arrivo di tappa per il 2018 del Giro d’Italia, “fatto storico mai avvenuto a Gualdo Tadino e che oltre all’aspetto sportivo rappresenterà un’occasione unica a livello promozionale, turistico ed economico per la crescita della città e di tutte le sue attività”.

Dopo l’intervento del sindaco, anche gli assessori hanno fatto il punto della situazione riguardo alle cose fatte nei loro ambiti. L’assessore alla Cultura e manutenzione Fabio Pasquarelli ha aggiunto che “l’Amministrazione ha acquisito al Cerqueto il parcheggio situato presso l’area antistante il bar e nei primi mesi dell’anno verrà predisposto per la sosta delle auto. Gli interventi di manutenzione, invece, proseguono in maniera costante, testimonianza ne è il muro di sostegno realizzato in via Mameli che da anni era tenuto in modo indecoroso. Risolta anche la questione, per quanto riguarda il patrimonio, inerente Santa Margherita, mentre chiudo ricordando che è stato ripreso in uso il Palazzo Quattrocentesco che sarà utilizzato anche per iniziative culturali nel 2018”.

L’Assessore all’Ambiente Michela Mischianti ha espresso grande soddisfazione per “aver risolto la questione riguardante il sito di Vignavecchia, una situazione affrontata in modo tempestivo che ci ha permesso di uscire dalla procedura di infrazione europea, mettendo in sicurezza l’area e che ha portato al risparmio di soldi. Un risultato positivo. Sui rifiuti, invece, nonostante le criticità evidenti, con un gestore che durante l’anno ha aumentato le tariffe di conferimento del 30%, siamo riusciti a non aumentare la tassa sui rifiuti, mantenendo le tariffe come erano. Ricordo infine che con Umbra Acque stiamo portando avanti un piano di investimenti nel territorio di oltre 1 milione di euro che ci permetterà di tutelare la risorsa idrica ed evitare perdite recuperando dispersioni di acqua”.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Gloria Sabbatini ha ricordato, invece, come “per quanto concerne i lavori pubblici abbiamo guardato sia ad un’ottica futuristica sia di rispondere alle esigenze della città di Gualdo, puntando quindi sull’efficientamento energetico degli impianti sportivi, sulla realizzazione dell’ascensore che arriverà in Piazza Soprammuro e permetterà di abbattere le barriere architettoniche. Nel 2017 sono stati conclusi i lavori di consolidamento del Muro dell’Ex Monina ed abbiamo in cantiere la conclusione dei lavoro per il Talia e le taverne. Partiti anche i lavori del primo stralcio di Easp. Per la delega al personale ci siamo messi in linea con la normativa nazionale per quanto riguarda la carta d’identità elettronica, mentre per la delega alla Protezione Civile ricordo l’iniziativa svolta per ricordare il ventennale del sisma dove abbiamo invitato le associazioni che nel 1997 diedero un aiuto”.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Scuola e Bilancio Emanuela Venturi ha infine sottolineato come “questo ente, per quanto riguarda il bilancio, abbia una situazione sana. Nel settore delle politiche sociali, abbiamo riversato energie importanti anche con il supporto delle associazioni, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per mettere in campo risorse per tamponare i disagi. Per l’istruzione è invece partito il progetto Scuola 2.0 (con la collaborazione della Fondazione Carisp) e saremo il primo Comune in Umbria che doterà di aule didattiche mobili e informatiche le scuole primarie della città”.

La conferenza stampa si è chiusa poi con l’ultimo intervento del sindaco Presciutti che ha ricordato altre tre questioni importanti: la prima riguarda il tema immigrazione “sul quale sto ricevendo tante telefonate provenienti da tutta Italia che ci vedono come esempio da seguire per la gestione del fenomeno. Il progetto Gualdo Sempreverde ne è una testimonianza ed ha l’obiettivo di garantire integrazione e convivenza tra le persone“; la seconda mette al centro la sicurezza e “il 2017 è stato l’anno che ha visto le prime espulsioni dal Comune di Gualdo Tadino (cosa mai avvenuta prima) e l’ordinanza antiprostituzione”; infine l’offerta formativa: “Noi eravamo pronti a discutere ad una revisione complessiva che riguarda la qualità dell’istruzione già 2 anni fa. Non vogliamo sovrapposizioni e non si può parlare di questo nel 2018. Occorre fare un lavoro serio. Dopo l’accoglimento anche da parte della Giunta Regionale dell’indirizzo tecnico-grafico, è nostra intenzione pertanto far presentare un emendamento al testo per fare in modo che anche l’indirizzo agrario possa essere riconosciuto. Speriamo che qualcosa si muova, contano come sempre i fatti e non altro”.

