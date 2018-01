Gruppo Maran, nominato nuovo amministratore delegato

Teresa Maran si è dimessa ed il Gruppo Maran ha un nuovo amministratore delegato. L’annuncio, arrivato come un fulmine a ciel sereno tra i lavoratori, si è materializzato sotto forma di e-mail ai lavoratori nel tardo pomeriggio di oggi. A guidare l’azienda, fondata dal compianto Nazzareno D’Atanasio e che porta appunto il nome della moglie, è da giovedì scorso Andrea Marzapane.

Da qualche mese consulente aziendale, Marzapane è colui che sta gestendo la delicatissima fase della ristrutturazione aziendale per scongiurare la chiusura del call center che ha sede, oltre che a Spoleto, anche a Catanzaro (dopo la chiusura a ottobre di quella pescarese).

La comunicazione ai dipendenti ha i toni cordiali: “Cari colleghi, desidero informarvi che ho deciso di rimettere all’assemblea il mandato di amministratore delle aziende del Gruppo. In data 18 gennaio le assemblee delle società del Gruppo hanno deliberato di assegnare la carica di amministratore ad Andrea Marzapane al quale vanno i miei migliori auguri per i futuri impegni. Le difficoltà dell’ultimo anno ci hanno messo a dura prova ma, grazie soprattutto alla vostra dedizione, le abbiamo affrontate e gestite”. La mail, quindi, si conclude con la volontà dell’ormai ex ad di “mantenere saldo il mio impegno in qualità di maggiore azionista per garantire un futuro alla nostra azienda“.

La nomina di Andrea Marzapane, è inaspettata, ma non del tutto, visto il ruolo da protagonista che il consulente aziendale si è ritagliato negli ultimi tempi. E’ stato infatti lui un paio di settimane fa ad illustrare – sia davanti alle istituzioni che ai lavoratori – il piano “lacrime e sangue” che dovrebbe portare, se si concretizzerà, al salvataggio della società che conta quasi 400 dipendenti.

Il timing da lui tracciato nei giorni scorsi prevede a gennaio la selezione dei potenziali partner (indispensabili al proseguimento delle attività, con 5 interlocutori di cui 2 internazionali che avevano già presentato una manifestazione d’interesse scritta), a febbraio la negoziazione ed a marzo il closing. Non è chiaro però se la nomina di Marzapane, arrivata con tempi così inaspettati, sia preludio ad un’accelerazione del processo in corso o meno.

Andrea Marzapane (che è stato anche vicepresidente della Spoleto Credito e Servizi) non è nuovo al mondo dei call center. E’ stato infatti per anni manager del gruppo Almaviva, la principale società italiana del settore, e dal giugno 2015 è stato presidente e Ceo di Almawave del Brasile (società sempre del gruppo Almaviva). Ora sta a lui tenere le redini della Maran. Se per poco tempo, come amministratore di passaggio in questa fase delicata, oppure no lo si vedrà da qui ai prossimi mesi.

