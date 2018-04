Grande successo per il 2° Duathlon “Città di Foligno”

Grande successo per la seconda edizione del Duathlon “Città di Foligno”, organizzato dalla Foligno Triathlon Winner. Domenica 8 aprile nella splendida cornice del Parco Fluviale Hoffman circa 150 gli atleti pronti ad affrontare una competizione che al suo secondo anno ha già raggiunto ottimi livelli.

A dimostrazione che la gara folignate interessa anche i “big” di questo movimento è il podio degli uomini, che ha visto trionfare Diego Sebastian Pedraza (1:02:11), ex Ironman professionista nonché ex campione italiano di mezzo Ironman. Pedraza ha portato al successo i colori della società laziale della Total Fitness Tri, grazie ad una frazione in bici da grande campione. A seguire l’umbro di Passignano sul Trasimeno Alessandro Mezzetti, iscritto per i toscani della Dermovitamina (1:02:22). Chiude il podio Sandro Maria Crocelli (1:02:35). Al quarto e quinto posto ci sono due atleti della Foligno Triathlon Winner, ovvero Simone Sforna (1:03:02) e Andrea Mondi (1:03:20).

Nell sprint femminile sorride Elena Petrini delle Fiamme Azzurre (1:08:00) che mette tutte alle sue spalle. Grandissimo secondo posto per la giovanissima folignate Giulia Renzini della Foligno Triathlon Winner (1:12:21). Per lei è arrivato un risultato strepitoso, con l’atleta folignate che ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento. Ultimo gradino del podio per Maria Rita Falgiani (1:17:33) della Flipper Eiffel.

Rispetto allo scorso anno si è registrato un incremento del 50% dei partecipanti. Una cinquantina gli atleti della Foligno Triathlon Winner, neonata società capace di contare già 110 tesserati. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, con circa 70 volontari all’opera tra gli incroci sulle strade e gli stand installati al Parco Fluviale Hoffman.

“Vogliamo ringraziare tutti per l’impegno e la disponibilità – afferma Tomas Ambrogioni, presidente dei triatleti folignati -. Un grazie va anche alla nuova gestione del Parco, che ci ha messo a disposizione la struttura, così come alle città di Spello e Foligno che hanno collaborato con i loro agenti municipali per presidiare le arterie. Senza dimenticare il grande ‘pasta-party’ allestito da Winner”.

Bellissimo il colpo d’occhio al Parco Fluviale, con tantissime persone che hanno voluto assistere alle varie fasi della gara. Presente anche Enrico Tortolini, consigliere comunale folignate che ha partecipato anche alle premazioni.

