A grande richiesta i biglietti per lo show ‘Aspettando l’Epifania’

“Spero davvero che Foligno risponda alla grande per questo evento, ci stiamo dedicando un grande impegno, e lo facciamo con piacere, avendo a cuore questa città. Se riusciremo a riempire il Palazzetto dello Sport si potrebbe anche pensare di riproporre la serata come appuntamento fisso tra i grandi eventi del ricco cartellone folignate”. Questo l’appello di Federico Angelucci, già vincitore del programma televisivo ‘Amici di Maria De Filippi’ e rivelazione assoluta della recente edizione di ‘Tale e Quale Show’ su Rai Uno, nonchè – ovviamente – folignate doc e prossimo testimonial della Giostra della Quintana.

Federico è impegnato da giorni per assicurare la buona riuscita dell’evento ‘Aspettando l’Epifania’ e ieri sera si è concesso una cena di lavoro al ristorante Gus di via Gramsci con alcuni stretti collaboratori. “Stiamo ricevendo richieste ed adesioni da ogni parte d’Italia, da Milano dalla Sardegna e persino dalla Svizzera. La serata ha uno spessore nazionale e per Foligno è un orgoglio ospitarla, soprattutto perchè il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro. Devo ringraziare moltissimo anche l’altra folignate Francesca Testasecca – ci tiene a sottolineare Angelucci – la nostra Miss Italia infatti si sta dando da fare tantissimo per farci fare bella figura e per farla fare alla nostra città. Un grazie anche a tutti gli ospiti che hanno accettato l’invito, avremo davvero di tutto, dallo spettacolo alla danza, dal canto all’intrattenimento. Invito i folignati a fare presto – conclude la star tv – perchè rischiano di pedersi una grande serata, unica nel suo genere”.

L’appuntamento dunque è per sabato 6 gennaio alle 21 al PalaPaternesi di Foligno, i tagliandi sono disponibili direttamente presso la struttura o all’Apt di Porta Romana, on line sono acquistabili su www.aspettandolepifania.org

Scenderanno in campo alcuni dei principali protagonisti del programma televisivo di Rai1 da Platinette alla cantante Annalisa Minetti, le showgirl Benedetta Mazza e Valeria Altobelli, insiema all’attrice umbra di livello internazionale Isabelle Adriani e la Miss Italia folignate Francesca Testasecca, sul palco anche l’imitatore-cantante Antonio Mezzancella che si è fatto conoscere dal grande pubblico a “Tu si que vales”.

Parteciperanno ad Aspettando l’Epifania, il ballerino di ‘Ballando con le stelle ‘Roberto Imperatori e l’attrice Nadia Rinaldi. Un cast davvero ricco ed esclusivo, tutti insieme per sostenere la ricerca.

Stampa