Grande 2017 per Epta Confcommercio Umbria | Tempo di bilanci

Grande 2017 per Epta Confcommercio Umbria

Epta Confcommercio Umbria, la società che da quattro decenni arricchisce l’Umbria di eventi imperdibili, chiude il 2017 con tanti grandi successi. Alla guida del Presidente Aldo Amoni, Epta ha deciso di rivedere e far evolvere tutti le sue manifestazioni, puntando a innovazione, qualità e crescita nazionale e internazionale.

Grandissimi i consensi riscossi già a febbraio da Expo Tecnocom, la grande vetrina professionale per il settore dei pubblici esercizi, delle attività ricettive e dell’arte bianca. Arrivata alla XV edizione, la manifestazione ha saputo crescere e rivolgersi anche a quelli che desiderano aprire una nuova attività.

Subito dopo, a marzo, è arrivata la XXXIV edizione di Expo Casa. L’esposizione è stata completamente rinnovata e ha saputo conquistare tutti i visitatori, arrivati in massa per scoprire le tante novità nate dalla collaborazione d’eccellenza con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. Il piano triennale per portare la manifestazione all’attenzione del pubblico nazionale è partito in grande stile nel 2017, grazie anche al prestigioso portale d’ingresso, ai grandi eventi di Piazza Tecla e alle prestigiose aziende presenti. E tanto altro è in serbo per il 2018.

A settembre è stata la volta de I Primi d’Italia, che ha vantato una crescita di presenze di oltre il 20%, il tutto esaurito nei Villaggi dei Primi e la partecipazione, per la prima volta, di ospiti e cucina internazionale da Stati Uniti e Israele. Un salto di qualità importante che è stato solo il primo passo in preparazione dell’eccezionale XX edizione di quest’anno.

A dicembre è stato, infine, lanciato Natale è, erede della trentennale esperienza di Expo Regalo. L’evento, rivisto in ogni sua parte, ha superato brillantemente il debutto, riconfermandosi evento fisso del calendario di Epta.

E non finisce qui! Il 2018 di Epta Confcommercio Umbria si preannuncia ricchissimo di novità, a partire dal 3-11 marzo con Expo Casa, per proseguire con nuovi e vecchi eventi arrivando quasi al raddoppio delle occasioni per il pubblico di scoprire le manifestazioni della società perugina. Le novità e le sorprese saranno tantissime. Per scoprirle basterà visitare il sito www.eptaeventi.it

