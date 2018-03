GoSource, consiglio comunale di Narni chiede il reintegro dei lavoratori

Chiede il “reintegro delle maestranze e delle professionalità non ancora ricollocate” il Consiglio comunale di Narni che ha approvato ieri all’unanimità un ordine del giorno sulle procedure di selezione del personale avviate recentemente da GoSource (Ex Sgl Carbon, ndr), sottolineando “gli sviluppi della vicenda che delinea la ripresa dell’attività produttiva della fabbrica di elettrodi di grafite” da parte dell’azienda.

Secondo l’assemblea elettiva di Palazzo del Podestà, che ha dato mandato al sindaco di rappresentare all’azienda le istanze, gli ex lavoratori “rappresentano un patrimonio e un valore aggiunto di competenze e conoscenze indispensabili al riavvio della produzione. In questo senso – si legge nell’ordine del giorno – particolare preoccupazione esprimiamo nei confronti di quei lavoratori che hanno terminato o sono in procinto di terminare gli strumenti di sostegno al reddito”. Sempre il Consiglio esprime altrettanta preoccupazione “nei confronti di quelle aziende e lavoratori dell’indotto che possono tornare ad avere una nuova opportunità”.

Nel testo si chiede anche “l’impegno dell’azienda nel mantenere ed evidenziare, attraverso il piano industriale che sarà oggetto di prossima presentazione, l’investimento concreto nella rifunzionalizzazione di tutti gli asset produttivi e di tutto il ciclo di produzione. Ciò tenuto conto – si sottolinea ancora nel documento – del pieno rispetto dei parametri di compatibilità ambientale previsti nell’Aia a tutela del territorio e della comunità. Tutto ciò – conclude il Consiglio – ribadendo la fiducia ed il rispetto riposti nella proprietà, nello sforzo e nel lavoro di riavvio e rilancio del polo produttivo che si sta portando avanti nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dell’azienda e del territorio”.

