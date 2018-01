Gli amici del “Bar Tre Bis” tutti insieme dopo 35 anni per brindare al 2018

Dopo oltre 35 anni si sono ritrovati allo storico bar del quartiere, teatro di tanti incontri e momenti di divertimento in gioventù e voglia di stare insieme, con una maxi-brindisi di inizio anno per salutare il 2018 e progettare iniziative future.

Dopo la “rimpatriata” in estate per ricordare le imprese dei campioni del “mundial” del 1982, gli amici del “Bar Tre Bis” hanno deciso di concedersi un inedito bis con tanto di calici e auguri collettivi. Quasi tutti i componenti dell’allegra compagnia si sono ritrovati al bar per una foto di gruppo assieme al titolare del locale Franco Rosmini, sorpreso favorevolmente da questa divertente incursione di inizio anno a poche ore dai botti di San Silvestro.

Lorenzo Angelini, Claudio Serafini, Massimo Massetti, Paolo Pescari, Sandro Signorelli (due omonimi componenti il gruppo), i cugini Massimo e Paolo Cuccolini, Paolo Cantalamessa, Giovanni Galeotti, Giorgio Galvani, Pietro Pinzaglia, Luciano Brachini, Paolo Gustinelli e Luciano Lucaccioni sono tornati nello stesso luogo dove per tradizione l’avvio del nuovo anno si festeggiava con un brindisi collettivo accanto a juke-box, flipper e biliardino. Immagini che appartenevano al passato e, quasi per magia, sono tornate di attualità grazie all’amicizia inossidabile, che nonostante impegni di famiglia, lavoro ed altre circostanze della vita di ognuno, è riuscita a rinsaldare autentici legami affettivi che l’incedere del tempo non è riuscito a cancellare.

Assenti giustificati, Fausto Renghi ed Enrico Collesi, che tramite WhatsApp hanno però condiviso in rete iniziativa e auguri finali.

