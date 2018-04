Giro d’Italia, doppio passaggio nel territorio folignate

Il Giro d’Italia passerà, anche quest’anno, per il ‘centro del mondo’: sembra davvero che Foligno sia legata ormai a doppio filo alla competizione ciclistica più importante del Paese. Nel tragitto 2018 il territorio folignate non era previsto, ma l’organizzazione ha voluto in qualche modo rendere omaggio a una città che negli ultimi anni è stata un autentico punto di riferimento.

Il ‘filo rosa’ tra lo staff e gli amministratori ha permesso, grazi ai buoni rapporti e a un’autentica opera diplomatica, una modifica ad hoc del percorso della carovana a due ruote. Lungo il Topino sono state ospitate tre volte arrivi e partenze, ultima, la prestigiosa ‘Crono del Sagrantino’.

Ma entriamo nel dettaglio tecnico: il 16 maggio, nel contesto della tappa tra Assisi ed Osimo, sarà prevista la ‘svolta folignate’. Nella prima ipotesi il percorso avrebbe dovuto toccare Santa Maria degli Angeli di Assisi e quindi Spello per poi imboccare la strada Flaminia verso Nocera Umbra. La ‘variante per Foligno prevede invece che il Giro dopo la città di Spello prosegua in direzione della zona industriale de La Paciana a Foligno sino ad arrivare in viale Firenze transitando nella zona nord sino all’altezza della rotatoria della Madonna della Fiamenga a metà di viale Firenze, lambendo così il centro storico.

La tappa Gualdo Tadino – Assisi riguarderà così anche Foligno, ma non soltanto nella parte cittadina. Il territorio montano verrà infatti attraversato nel percorso da Penne a Gualto Tadino con gli ultimi chilometri a ridosso della frazione di Annifo gli altipiani plestini.

Un successo inaspettato quanto gradito, e non è esclusco che si possa trattare di un ‘antipasto’ in vista del prossimo anno. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Palazzo infatti, sarebbero già in corso contatti per riportare a Foligno una tappa del 2019 come tra l’altro aveva auspicato lo stesso sindaco Nando Mismetti.

[immagine di repertorio]