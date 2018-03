Giro d’Italia 2018, Assisi città di tappa | Presentato il programma degli eventi

Sport, eventi e spiritualità: tanti eventi da marzo al 16 maggio, giorno della partenza della Carovana rosa dalla città di San Francesco

Dodici giorni da qui al sedici maggio per una ventina di appuntamenti: così Assisi si prepara all’arrivo della tappa di partenza del Giro d’Italia, che partirà alle 13 da Santa Maria degli Angeli, per arrivare ad Osimo. La presentazione degli eventi di “Assisi città di Tappa” si è svolta mercoledì 14 marzo, con i sindaci di Assisi, Gualdo e Osimo (Stefania Proietti Massimo Presciutti e Simone Pugnaloni), il campione del Team Sky Salvatore Puccio che ha raccontato ai tantissimi presenti la propria esperienza che è partita proprio in Umbria e da Assisi (Petrignano), insieme a Gioia Bartali, nipote di Gino Bartali, Ran Margaliot, ciclista professionista della Israel Cycling Academy (ha donato al sindaco una maglia con la dicitura “Ambasciatore di Pace”), il commissario del comitato regionale della Federciclismo Daniela Isetti, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, e la presidente dell’assemblea legislativa regionale Donatella Porzi.

“Il ritorno del Giro d’Italia – parola di Proietti – è un altro importante traguardo che segnerà la stagione sportiva e turistica della nostra città. Assisi non poteva mancare nel percorso che quest’anno parte da Gerusalemme, dalla Terra Santa alla quale la Città Serafica è legata da profonde radici storiche, culturali e religiose”.

“Le iniziative intendono coinvolgere la città e il territorio, le scuole e le associazioni, i frati e la diocesi – ha aggiunto Cavallucci, ringraziata da Ignozza per l’impegno e la passione – e per questo sono previsti appuntamenti istituzionali, culturali, sportivi, per i bambini e gli studenti, ma c’è attenzione anche all’immagine della città in chiave turistica, in sinergia con Gualdo Tadino, che ospiterà l’arrivo della decima tappa”. Svelato anche il logo di Assisi città di tappa, che rappresenta la lampada votiva di San Francesco stilizzata, con la dicitura in ebraico moderno ‘Assisi città di pace’ in memoria di Bartali e come omaggio a Gerusalemme”.

Il programma di `Assisi città di Tappa’ comincerà il 25 marzo, nella Sala della Conciliazione, alle 20.30, con la proiezione della miniserie, prodotta da Rai Fiction, “Gino Bartali, l’intramontabile” con Pierfrancesco Favino; in quell’occasione, in città sarà presente il regista Alberto Negrin. Tra gli altri appuntamenti, il 2 aprile, a Rivotorto, “Pasquetta Rosa in bicicletta” (a cura di UC Rivotortese), l’arrivo di “Appennino Bike Tour” (7 aprile; seguirà un incontro con Omar Di Felice, campione di ultracyclist, con le associazioni sportive del territorio), la “Strasubasio” (il 15 aprile, con un giro tra Assisi, Spello, Foligno, Bevagnae Cannara) e l’arrivo della “Keep Clean and Run + Ride” (un ‘Giro d’Italia, da Bari a Venezia, in bicicletta, il 15 aprile pomeriggio), ma anche le gare giovanili a Petrignano per esordienti e giovanissimi (il 29 aprile)

Sul fronte istituzionale, la conferenza delle città italiane gemellate con Betlemme (21 aprile); Cicloturistica Assisi Gualdo Tadino, con ospite d’onore Claudio Chiappucci (25 aprile), la premiazione dei vincitori del concorso (dedicato alle scuole) “In Giro per la pace – Il coraggio di costruire la pace”, la vicenda di Gino Bartali tra Firenze e Assisi e l’esperienza di San Francesco in Terra Santa (il 6 maggio).

Non mancheranno le bici storiche (in mostra dal sei maggio, ma anche con un raduno il 13) e una notte rosa il 12 maggio dalle 21 in Piazza del Comune con musica e intrattenimento. Infine, il corteo rosa degli studenti (dalle 11 in viale Patrono d’Italia) che precederà la partenza della carovana rosa alle 13.

