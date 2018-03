Giovani rugbisti da Perugia in trasferta in Galles

Importante trasferta per la Barton Rugby Perugia under 14, guidata da Alessandro Speziali e Matteo Giorgetti. In questo fine settimana si trova infatti in Galles, a Cardiff, per disputare un’amichevole ed assistere alla quarta giornata del NatWest 6 Nazioni 2018 che vedrà l’Italia contrapposta ai padroni di casa. Un’esperienza unica per i giovanissimi perugini.

Gli atleti sono partiti da Roma ieri per atterrare a Londra e poi spostarsi in Galles, a Cardiff. Oggi, alle ore 16, disputerano una partita contro i giovani della Dinas Powys Rfc e la sera resteranno a cena nella loro club house. Domenica mattina visiteranno Cardiff per poi andare al Principality Stadium di Cardiff per vedere la partita Galles – Italia (ore 16 italiane, diretta DMAX canale 52 dalle 15,20, ndr). Il rientro a Perugia è previsto per lunedì.

La società ha deciso di prendersi carico dell’organizzazione di questa trasferta per “premiare” questi giovanissimi che stanno disputando una bellissima stagione, che li vede protagonisti assoluti sul territorio regionale.

La squadra che giocherà in Galles, capitanata da Massimiliano Rossetti, è composta da Gioele Bigazzi, Alessandro Carciani, Francesco Casciarri, Alessandro Cintioli, Jacopo Cristaldini, Nicolò Desantis, Tommaso Desantis, Francesco Gasparri, Nicholas Gasperini, Tommaso Martini, Andrea Santini, Davide Sebastiani, Edoardo Tenerini, Nicolae Trestian e Matteo Vacca.

“Ringrazio anche i genitori dei ragazzi – evidenzia Alessandro Speziali – che si stanno dando veramente da fare per aiutarci. Anche loro si divertono e si vede. Senza il loro apporto sarebbe difficile riuscire a fare tutto quello che stiamo facendo, anche l’organizzazione di questa importante trasferta”.

