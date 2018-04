Giovani Medici e Odontoiatri, appuntamento questo sabato alla Sala dei Notari a Perugia

E’ nato il Coordinamento Giovani Medici e Odontoiatri (CoGMO) all’interno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia. Il coordinamento è composto da rappresentanti delle diverse professionalità ed esperienze della medicina (neoabilitati, specializzandi e giovani specialisti, medici in formazione di Medicina Generale, titolari di guardia medica e giovani medici generali) e si pone l’obiettivo di portare avanti le esigenze e le istanze dei giovani membri di queste diverse categorie, nonché di essere la struttura di raccordo per iniziative comuni e per le attività dell’Ordine.

Nella provincia di Perugia sono iscritte all’Albo dei Medici Chirurghi 5100 persone, mentre all’Albo degli Odontoiatri 734, per un totale di 5503 persone fisiche al netto dei doppi iscritti. Di queste solamente 1182 hanno meno di 40 anni: la situazione attuale ci ha spinto a dare vita al coordinamento per riuscire a dare voce a questi giovani professionisti.

Il coordinamento è composto da 14 giovani medici e odontoiatri. Al dr. Riccardo Bogini è stato dato il compito di coordinatore, al dr. Pietro Tasegian di tenere i rapporti con l’Ordine e al dr. Tommaso Bori la delega alla comunicazione, la dr.ssa Alice Bernardelli sarà referente per la formazione in medicina generale, il dr. Giorgio Maraziti sarà referente per la formazione specialistica, i dr. Alessandro Baglioni e Andrea Alunni saranno referenti per la continuità assistenziale e la medicina territoriale. Sono stati inoltre individuati come componenti del coordinamento le dr.esse Alessandra Medolla, Caterina Marcucci ed Elena Cimbalo, i dr. Andrea De Giglio, Matteo Cenci e Paolo Brunelli per la componente medica, e il dr. Omar Aberrà per quella odontoiatrica.

Il prossimo sabato 7 aprile a partire dalle ore 9.00, tutti i giovani iscritti all’Ordine sono invitati nella splendida cornice della Sala dei Notari di Palazzo dei Priori per la presentazione del Coordinamento Giovani Medici e Odontoiatri e dei progetti in cantiere. In particolare saranno illustrati i corsi specifici rivolti ai neoabilitati che si svolgeranno a breve: l’obiettivo è quello di aiutare i giovani colleghi in un momento complesso in cui affrontano le prime esperienze lavorative in guardia medica e le sostituzioni negli studi medici, la preparazione dei concorsi per la specializzazione e la medicina generale, gli adempimenti burocratici e tanto altro ancora.

In accordo con il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, agli studenti del V e VI anno che parteciperanno al primo incontro ed ai successivi verranno assegnati 4 crediti ADE totali, uno per ogni incontro seguito. Sarà possibile registrarsi tramite apposito modulo presto disponibile sul sito del Corso di Laurea ( http://www.med.unipg.it/ccl/ ) nella sezione Attività Didattiche Elettive.

