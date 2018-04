Giovane folignate costruisce scuole in Africa

Per la serie ‘Folignati nel Mondo’ merita sicuramente di essere raccontata la storia di Naomi Vernaccia, ‘santuracchiese doc’ che oggi sta facendo grandi cose in Africa, per l’esattezza in Kenia, nel piccolo villaggio ‘Mamba Tumajini’.

Cosa è andata a fare dal ‘centro del mondo’ al ‘continente nero’? Ha recentemente completato la costruzione dell’asilo nido ‘Viola Happy Day Care’. Un traguardo importante quanto complicato, ma il lavoro non finisce qui: ora si è già posta l’obbiettivo di creare una scuola materna.

Una struttura che sia adatta alle esigenze della popolazione locale e al tempo stesso rispettosa della loro cultura e delle loro tradizioni. La struttura, nei progetti di Naomi dovrebbe chiarmarsi ‘Busy Bee’ con uno stile costruttivo particolare, anche questo sulla scia delle costruzioni tipiche dei villaggi africani.

Il grande sogno della giovane folignate è quello di dar vita ad un vero e proprio plesso scolastico: la materna, la scuola bassa e l’alta primaria come concepite in Africa ovviamente. “La scuola seguirà criteri di risparmio energetico – spiega attraverso la rete – con una grande tetto esagonale che raggruppi gli edifici, una veranda tutta intorno per i collegamenti in caso di pioggia e lamiere opache che consentiranno una illuminazione naturale senza necessità di collegamenti elettrici. Il corridoio protetto dalla veranda ospiterà laboratori creativi e consentirà ai bambini di consumare i pasti”.

La materna africana ‘Busy Bee’ avrà due classi, un bagno ed un’aula multimediale. Il cantiere di lavoro partirà ad agosto e sarà eseguito da una ditta locale. Il taglio del nastro, salvo imprevisti, dovrebbe essere a gennaio del prossimo anno. Naomi Vernaccia lancia un appello a tutti i suoi concittadini ed ai compaesani di Sant’Eraclio per offrire donazioni al progetto, recandosi direttamente alla cartoleria Pitagora o alla libreria Puka Puka di Sant’Eraclio.

