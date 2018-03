Giornate Fai di primavera | Palazzo Bazzani apre al pubblico

Ci sarà anche Palazzo Bazzani, sede della Provincia e della Prefettura di Terni, quest’anno nel calendario di visite guidate per le Giornate Fai di primavera in programma nel prossimo week end. A tale proposito il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, ha reso noto che verrà aperta la sala del Consiglio e le salette attigue dove saranno effettuate le visite guidate.

Lattanzi lo ha annunciato partecipando ieri mattina alla presentazione alla stampa della due giorni Fai svoltasi in prefettura. Il presidente ha sottolineato l’importanza di aver inserito nelle Giornate anche l’antico palazzo al centro di Terni. “Come ha osservato anche il prefetto – ha affermato Lattanzi – Palazzo Bazzani è un edificio prestigioso che ha da raccontare tanta storia e che è sede da tanti anni di importanti istituzioni locali e governative.

L’inserimento nel programma del Fai – ha aggiunto il presidente – sarà anche l’occasione per far conoscere meglio l’architetto Bazzani, da cui l’edificio ha preso il nome e che a Terni ha realizzato strutture molto importanti, penso alla Camera di Commercio e alla centrale idroelettrica di Galleto”. Sempre il presidente ha poi annunciato un ambizioso e importante progetto per il prossimo anno riguardante l’antico rifugio antiaereo ricavato all’interno del palazzo. “Puntiamo a riaprirlo e a farlo visitare – ha detto – sarebbe un evento di grande valore sia dal punto di vista culturale che storico”.

Stampa